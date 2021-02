Su Draghi il Pd apre, il M5S dice no e Salvini "niente pregiudizi" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - E' destinato a scatenare un vero e proprio terremoto la ‘soluzione Draghi' prospettata dal Capo dello Stato, Mattarella. Intanto ha ‘spaccato' il fronte rosso-giallo. Il Pd ha aperto. “Da domani saremo pronti al confronto per garantire l'affermazione del bene comune del Paese", ha fatto sapere il segretario dem, Zingaretti. “Mi ricordo l'esperienza Monti: una grande personalità è – dice Orlando - un punto di partenza importante ma non è una questione risolutiva se non si forma una maggioranza che sia in grado di accompagnare un processo politico”. Il fatto è che il Movimento 5 stelle si è posizionato sul fronte del no. Sarebbe stato, raccontano fonti parlamentari pentastellate, direttamente Grillo a dettare la linea. E a ricordare come il Movimento 5 stelle è contro i poteri forti. Contro l'establishment”, per dirla alla Toninelli. Contro ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - E' destinato a scatenare un vero e proprio terremoto la ‘soluzione' prospettata dal Capo dello Stato, Mattarella. Intanto ha ‘spaccato' il fronte rosso-giallo. Il Pd ha aperto. “Da domani saremo pronti al confronto per garantire l'affermazione del bene comune del Paese", ha fatto sapere il segretario dem, Zingaretti. “Mi ricordo l'esperienza Monti: una grande personalità è –Orlando - un punto di partenza importante ma non è una questione risolutiva se non si forma una maggioranza che sia in grado di accompagnare un processo politico”. Il fatto è che il Movimento 5 stelle si è posizionato sul fronte del no. Sarebbe stato, raccontano fonti parlamentari pentastellate, direttamente Grillo a dettare la linea. E a ricordare come il Movimento 5 stelle è contro i poteri forti. Contro l'establishment”, per dirla alla Toninelli. Contro ...

KingLebronKobe1 : RT @annapaolasanna: Dopo il governo tecnico guidato da Ciampi (aprile 1993-maggio 1994) venne il primo governo Berlusconi. Dopo quello di M… - annapaolasanna : Dopo il governo tecnico guidato da Ciampi (aprile 1993-maggio 1994) venne il primo governo Berlusconi. Dopo quello… - Affaritaliani : Governo Draghi, il M5s prende le distanze. 'No fiducia a un governo tecnico' - fisco24_info : Su Draghi il Pd apre, il M5S dice no e Salvini 'niente pregiudizi': AGI - E' destinato a scatenare un vero e propri… - infoitinterno : Su Draghi il Pd apre, il M5S dice no e Salvini 'niente pregiudizi' -