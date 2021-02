Spreco alimentare in calo nel 2020, 27 kg di cibo a testa nella spazzatura (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'Italia ai tempi del covid prosciuga lo Spreco alimentare e rilancia sullo sviluppo sostenibile: nel 2020 finiscono nella spazzatura 'solo' 27 kg di cibo a testa (529 grammi a settimana), l'11,78% in meno rispetto al 2019. Questo significa oltre 222mila tonnellate di cibo 'salvato' dallo Spreco in Italia (per la precisione, 222.125 tonnellate) e un risparmio di 6 euro pro capite, ovvero 376 milioni euro a livello nazionale, in un anno intero. Sono i risultati dello studio 'Spreco, il caso Italia' di Waste Watcher International Observatory - Università di Bologna Last Minute Market su dati Ipsos, presentati in occasione dell'ottava Giornata Nazionale di Prevenzione dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'Italia ai tempi del covid prosciuga loe rilancia sullo sviluppo sostenibile: nelfiniscono'solo' 27 kg di(529 grammi a settimana), l'11,78% in meno rispetto al 2019. Questo significa oltre 222mila tonte di'salvato' dalloin Italia (per la precisione, 222.125 tonte) e un risparmio di 6 euro pro capite, ovvero 376 milioni euro a livello nazionale, in un anno intero. Sono i risultati dello studio ', il caso Italia' di Waste Watcher International Observatory - Università di Bologna Last Minute Market su dati Ipsos, presentati in occasione dell'ottava Giornata Nazionale di Prevenzione dello ...

