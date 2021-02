Roma. L’auto è in fiamme, autista Atac ‘eroe’ scende dal bus e spegne l’incendio (FOTO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non ci ha pensato due volte Angelo, l’autista Atac che il 30 gennaio scorso – mentre era in servizio sulla linea 16 – ha impugnato l’estintore e ha spento un incendio. Ad andare in fiamme un’auto in via Nocera Umbra, nel quartiere Tuscolano. “Il nostro collega ha risposto prontamente alla richiesta di aiuto del proprietario del veicolo, poco prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. La scena dello spegnimento è stata ripresa con il cellulare da alcuni ragazzi presenti e il video è diventato virale sui social” – si legge sulla pagina ufficiale dell’azienda capitolina dei trasporti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non ci ha pensato due volte Angelo, l’che il 30 gennaio scorso – mentre era in servizio sulla linea 16 – ha impugnato l’estintore e ha spento un incendio. Ad andare inun’auto in via Nocera Umbra, nel quartiere Tuscolano. “Il nostro collega ha risposto prontamente alla richiesta di aiuto del proprietario del veicolo, poco prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. La scena dello spegnimento è stata ripresa con il cellulare da alcuni ragazzi presenti e il video è diventato virale sui social” – si legge sulla pagina ufficiale dell’azienda capitolina dei trasporti. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma. L’auto è in fiamme, autista Atac ‘eroe’ scende dal bus e spegne l’incendio (FOTO) - ginniko_72 : @miche_simonetti a Roma un box auto in periferia per es. l’affitto ti può rendere il 10% del prezzo di acquisto m… - Mrstoscani : Sotto casa a #Roma, i vigili fanno portare via le auto, in divieto di sosta, per pulizia caditoie! L'#Italia sta già cambiando #Draghi - gildobroggi : Ma il signor Fico è andato al Quirinale con l'auto blu e con l'autista? Una volta questi cialtroni non andavano a M… - Dan_Emme : RT @BizzarroBazar: Ma che ne sapete se non vivete a Roma della rara inebriante psichedelia di quando incontri 50m di asfalto nuovo e l'auto… -