Rebel Wilson e Jacob Bush, l’amore è (già) finito (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quattro mesi, poi più nulla. Rebel Wilson, che nel corso dell’anno passato ha deciso di rivoluzionare la propria vita, ha lasciato il fidanzato, Jacob Bush. «Era fantastico, ma non era l’uomo giusto per lei», ha detto a People una fonte vicina all’attrice, spiegando come la ragione di una separazione poi confermata dallo staff della Wilson abbia avuto a che fare con la sola incompatibilità umana. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quattro mesi, poi più nulla. Rebel Wilson, che nel corso dell’anno passato ha deciso di rivoluzionare la propria vita, ha lasciato il fidanzato, Jacob Bush. «Era fantastico, ma non era l’uomo giusto per lei», ha detto a People una fonte vicina all’attrice, spiegando come la ragione di una separazione poi confermata dallo staff della Wilson abbia avuto a che fare con la sola incompatibilità umana.

Dall'impegnarsi in un percorso salutista alla sua vita amorosa, Rebel Wilson è sempre molto aperta e onesta con i fan e nell'ultimo post su Instagram ha rivelato di essere tornata single. L'attrice di Pitch Perfect e Non è romantico? ha pubblicato una foto in cui ...

Dimagrire non è solo una questione estetica, ma spesso un'esigenza. Per l'attrice 40enne Rebel Wilson ( Single ma non troppo, Le amiche della sposa, Pitch Perfect ) il sovrappeso era diventato un problema; per questo mesi fa aveva annunciato il desiderio di riappropriarsi del proprio ...

L’attrice Rebel Wilson ha pubblicato su Instagram una foto in cui è apparsa irriconoscibile. L’attrice ha cominciato diversi mesi fa un percorso per perdere peso e rimettersi non solo in forma, ma sop ...

Rebel Wilson ha rivelato che da quando ha perso molti chili le persone la guardano molto più spesso e ha anche raccontato che le capita di ricevere favori da sconosciuti.

