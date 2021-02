Prada Cup, Luna Rossa deve sfruttare il warning: Ineos da scandagliare col microscopio! Ipotesi squalifica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luna Rossa partirà con un piccolo, grande vantaggio nella Finale della Prada Cup contro Ineos Uk. Nella serie che incomincerà sabato 13 febbraio (al meglio delle tredici regate, conquista il trofeo chi ne vince sette) i britannici hanno una Spada di Damocle che pende sopra la loro testa, ovvero il tanto chiacchierato warning di cui il timoniere Ben Ainslie si è più volte lamentato nelle ultime settimane. Quel cartellino giallo è dovuto a un’irregolarità riscontrata nell’outhaul durante le prime due regate del round robin. L’equipaggio sponsorizzato dal colosso della chimica ha provato a farsi togliere questa ammonizione in tutti i modi possibili, ma non c’è riuscito e così Luna Rossa potrà mettere pressione ai rivali. Ineos Uk, infatti, in caso di una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)partirà con un piccolo, grande vantaggio nella Finale dellaCup controUk. Nella serie che incomincerà sabato 13 febbraio (al meglio delle tredici regate, conquista il trofeo chi ne vince sette) i britannici hanno una Spada di Damocle che pende sopra la loro testa, ovvero il tanto chiacchieratodi cui il timoniere Ben Ainslie si è più volte lamentato nelle ultime settimane. Quel cartellino giallo è dovuto a un’irregolarità riscontrata nell’outhaul durante le prime due regate del round robin. L’equipaggio sponsorizzato dal colosso della chimica ha provato a farsi togliere questa ammonizione in tutti i modi possibili, ma non c’è riuscito e cosìpotrà mettere pressione ai rivali.Uk, infatti, in caso di una ...

SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - Tg3web : Sono bastate quattro regate a Luna Rossa per sbarazzarsi degli statunitensi di American Magic. Ora la finale di Pra… - SkyTG24 : Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - zazoomblog : LIVE Prada Cup DIRETTA: in cosa consiste il nuovo sistema di Luna Rossa per gestire la randa - #Prada #DIRETTA:… - aleniggaz : RT @anboemo: .@lunarossa - #isola di #GRADO #island - C'è anche un pizzico di Grado nel team di Luna Rossa in finale contro gli inglesi p… -