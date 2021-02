Palermo-Ternana, Boscaglia: “Sono deluso dal risultato”. Lucarelli: “Soddisfatto ma non sono un paraculo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Al termine di Palermo-Ternana, finita con il risultato di parità, il commento dei due allenatori. Roberto Boscaglia è deluso perchè sperava di portare a casa i tre punti dopo il gol di Lucca. "Ritengo la nostra una buona partita. Il dispiacere è di non averla chiusa visto che siamo passati dal possibile 2-0 per noi all'1-1. Una vittoria poteva darci un po’ di consapevolezza, ma il gruppo c’è. Non abbiamo trovato la chiave con questa partita, dobbiamo ancora dare continuità alle prestazioni. Lucarelli ci ha fatto i complimenti, ha grande rispetto per me e per il Palermo, ci ha detto che meritavamo noi di più. sono molto deluso, da una vittoria stavamo addirittura arrivando a perderla“.Lucarelli - Il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Al termine di, finita con ildi parità, il commento dei due allenatori. Robertoperchè sperava di portare a casa i tre punti dopo il gol di Lucca. "Ritengo la nostra una buona partita. Il dispiacere è di non averla chiusa visto che siamo passati dal possibile 2-0 per noi all'1-1. Una vittoria poteva darci un po’ di consapevolezza, ma il gruppo c’è. Non abbiamo trovato la chiave con questa partita, dobbiamo ancora dare continuità alle prestazioni.ci ha fatto i complimenti, ha grande rispetto per me e per il, ci ha detto che meritavamo noi di più.molto, da una vittoria stavamo addirittura arrivando a perderla“.- Il ...

