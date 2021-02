“Non comando io? E allora neanche tu”. La vittoria di Renzi e la fine dei giallofucsia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Draghi premier per volontà di Mattarella è sì una sconfitta per i partiti ma è anche una vittoria politica di Renzi. All’indomani del fallimento conclamato del tentativo della maggioranza giallofucsia di dar vita a un Conte ter (osteggiato dal leader di Italia Viva), a sinistra è tutto uno stracciarsi le vesti e puntare il dito contro Renzi. Dal Pd a LeU (il M5S adesso è troppo occupato a spaccarsi in due), è colpa del leader di Iv se non ci sarà un governo politico ma un esecutivo tecnico-istituzionale. Orlando del Pd imputa a Renzi la responsabilità del fallimento della trattativa e di aver impedito la nascita di un nuovo esecutivo. Fratoianni di LeU è convinto che l’obiettivo del leader di Iv fosse negare un futuro politico alla maggioranza giallofucsia. Conte a casa: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Draghi premier per volontà di Mattarella è sì una sconfitta per i partiti ma è anche unapolitica di. All’indomani del fallimento conclamato del tentativo della maggioranzadi dar vita a un Conte ter (osteggiato dal leader di Italia Viva), a sinistra è tutto uno stracciarsi le vesti e puntare il dito contro. Dal Pd a LeU (il M5S adesso è troppo occupato a spaccarsi in due), è colpa del leader di Iv se non ci sarà un governo politico ma un esecutivo tecnico-istituzionale. Orlando del Pd imputa ala responsabilità del fallimento della trattativa e di aver impedito la nascita di un nuovo esecutivo. Fratoianni di LeU è convinto che l’obiettivo del leader di Iv fosse negare un futuro politico alla maggioranza. Conte a casa: ...

