Movida Firenze: vietati assembramenti alcune aree centro nel week end. L’ordinanza di Nardella (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ordinanza prevede il divieto di stazionamento nelle aree che nell'ultimo weekend sono risultate essere quelle più critiche, ovvero tutta l'area che racchiude piazza e mercato di Sant'Ambrogio, borgo la Croce, piazza Ghiberti e piazza dei Ciompi. Vale venerdì 5 e sabato 6 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ordinanza prevede il divieto di stazionamento nelleche nell'ultimoend sono risultate essere quelle più critiche, ovvero tutta l'area che racchiude piazza e mercato di Sant'Ambrogio, borgo la Croce, piazza Ghiberti e piazza dei Ciompi. Vale venerdì 5 e sabato 6

FirenzePost : Movida Firenze: vietati assembramenti alcune aree centro nel week end. L’ordinanza di Nardella - LIDAMUGNAI : RT @corrierefirenze: Movida a #Firenze, vietato fermarsi davanti ai locali in Sant’Ambrogio: arriva l'ordinanza del sindaco @darionardella… - luizbarrientose : RT @corrierefirenze: Movida a #Firenze, vietato fermarsi davanti ai locali in Sant’Ambrogio: arriva l'ordinanza del sindaco @darionardella… - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: Movida a #Firenze, vietato fermarsi davanti ai locali in Sant’Ambrogio: arriva l'ordinanza del sindaco @darionardella… - corrierefirenze : Movida a #Firenze, vietato fermarsi davanti ai locali in Sant’Ambrogio: arriva l'ordinanza del sindaco… -