Melbourne 1: Sinner, Travaglia e Caruso volano agli ottavi di finale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Arrivano buonissime notizie dal Great Ocean Road Open (Melbourne 1) per i colori azzurri. Jannik Sinner (n.36 ATP), Stefano Travaglia (n.71 ATP) e Salvatore Caruso (n.76 ATP) hanno infatti staccato il pass per gli ottavi di finale. L’altoatesino ha battuto nettamente l’australiano Aleksandar Vukic (n.195 ATP) con lo score di 6-2 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco. L’ascolano ha vinto in rimonta contro il bombardiere americano Sam Querrey (n.51 ATP) dopo 2h e 2 minuti: 6-7 (7-9) 6-3 6-4 il punteggio finale. Infine Salvatore ha avuto la meglio sempre al terzo set contro un altro statunitense presente in tabellone: Tennys Sandgren (n.50 ATP). Il siciliano ha prevalso per 6-4 6-7 (2-7) 6-1 dopo 2h e 23 minuti. agli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Arrivano buonissime notizie dal Great Ocean Road Open (1) per i colori azzurri. Jannik(n.36 ATP), Stefano(n.71 ATP) e Salvatore(n.76 ATP) hanno infatti staccato il pass per glidi. L’altoatesino ha battuto nettamente l’australiano Aleksandar Vukic (n.195 ATP) con lo score di 6-2 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco. L’ascolano ha vinto in rimonta contro il bombardiere americano Sam Querrey (n.51 ATP) dopo 2h e 2 minuti: 6-7 (7-9) 6-3 6-4 il punteggio. Infine Salvatore ha avuto la meglio sempre al terzo set contro un altro statunitense presente in tabellone: Tennys Sandgren (n.50 ATP). Il siciliano ha prevalso per 6-4 6-7 (2-7) 6-1 dopo 2h e 23 minuti....

sportface2016 : #ATPMelbourne 1 2021: il programma del 4 febbraio. #Sinner, #Travaglia e #Caruso protagonisti - OA_Sport : ATP Melbourne 1 2021: per Jannik Sinner arriva anche il successo in doppio in coppia con Hubert Hurkacz nel secondo… - TennisWorldit : Atp Melbourne 1 e 2 - Tris Italia: Sinner, Travaglia e Caruso avanti - MayPinkFlower : RT @cjmimun: Inizia con una vittoria il nuovo anno per Jannik Sinner. Nella notte tra martedi' e mercoledi', la 19enne stella di Sesto Pust… - AnsaTrentinoAA : Tennis: Sinner apre il 2021 con una vittoria. Batte Vukic 6-2, 6-4 all'Atp di Melbourne |#ANSA -