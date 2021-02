Mattarella convoca Draghi | così ha reagito Conte Il retroscena

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La mancata intesa tra i partiti della maggioranza delBis su un eventualeTer e la decisione del presidente della Repubblica Sergiodire al Quirinale Mariocon l’obiettivo di dar vita a un governo tecnico hanno provocato la prevedibile reazione del premier dimissionario Giuseppe. Questo il virgolettato attribuito adal ‘Corriere della Sera’: “Era tutto già scritto. Renzi aveva già un accordo col centrodestra. Salvini e Berlusconi gli hanno garantito che ci staranno, altri non potranno che accodarsi. A me era chiaro sin da subito, a qualcun altro forse no”. E ancora: “Ho sbagliato a dimettermi, se non avessi fatto quel passo forse, ora…”. Ai ministri che lo hanno chiamato per manifestargli la ...

TgLa7 : ??????#crisidigoverno MATTARELLA CONVOCA MARIO DRAGHI ?????? - Agenzia_Ansa : #Mattarella convoca Mario Draghi al @Quirinale domani mattina #ANSA - MediasetTgcom24 : Crisi, Mattarella convoca Mario Draghi - Mauro5514 : RT @ElioLannutti: Mattarella convoca Draghi: «No a nuove elezioni, dare fiducia a governo di alto profilo». Ho già dato con Monti. Non col… - jackfida : RT @TgLa7: ??????#crisidigoverno MATTARELLA CONVOCA MARIO DRAGHI ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella convoca

Questo - ha detto- richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni per adottare i provvedimenti via via necessari e non un governo con attività ridotta al minimo, come è inevitabile ...ha convocato per domani mattina a mezzogiorno al Quirinale il professor Mario Draghi. 'Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità di governo a base politica quella ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale Mario Draghi per tentare la strada del governo istituzionale sostenuto da ...Clicca e condividi l'articoloMario Draghi per affrontare una drammatica crisi di governo. Il presidente della Repubblica ha convocato l’ex presidente della Bce per oggi alle 12 al Quirinale dopo aver ...