Lucas Mello | chi era il fratello di Dayane Mello e probabili cause della morte

Leggi su chenews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luca chi è? Ildiè scomparso nelle scorse ore a soli 27 anni, la notizia è stata resa nota dalJuliano., Fonte foto: Instagram (@real)“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio. Adesso so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve” sono queste le poche parole che Juliano usa nella sua storia di Instagram. E’ successo tutto poche ore fa, si tratta delpiù ...