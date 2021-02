Lucarelli: “Pellè e Bani pronti subito, per gli altri servirà tempo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Parma, Alessandro Lucarelli, ha detto la sua in merito ai nuovi arrivi in casa ducale. Tanti nuovi volti, con alcuni che avranno bisogno di tempo per ambientarsi. Queste le parole dell’ex bandiera del Parma: “A livello fisico abbiamo fatto un mix. Hanno bisogno di un minimo di tempo per capire cosa vuole il mister, per capire cos’è il nostro calcio, la lingua. Sono a disposizione perché stanno bene, magari non entreranno subito rispetto a Pellè o Bani che conoscono il campionato”. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Parma, Alessandro, ha detto la sua in merito ai nuovi arrivi in casa ducale. Tanti nuovi volti, con alcuni che avranno bisogno diper ambientarsi. Queste le parole dell’ex bandiera del Parma: “A livello fisico abbiamo fatto un mix. Hanno bisogno di un minimo diper capire cosa vuole il mister, per capire cos’è il nostro calcio, la lingua. Sono a disposizione perché stanno bene, magari non entrerannorispetto ache conoscono il campionato”. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

