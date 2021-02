La casa stampata in 3D in provincia di Ravenna (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Duecento ore di stampa, 350 strati di 12 millimetri, 150 chilometri di estrusione e 60 metri cubi di materiali naturali per un consumo medio minore di 6 kW. Sono i numeri che sintetizzano il progetto Tecla, la prima abitazione ecosostenibile stampata in 3D grazie all’utilizzo di più stampanti in contemporanea, realizzata a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. Progettato da Mario Cucinella Architects, con il modello innovativo di habitat ingegnerizzato da Wasp (che sta per World’s Advanced Saving Project e si dedica a sviluppare processi di costruzione basati sui principi dell’economia circolare e della fabbricazione digitale) mediante materiali riutilizzabili e riciclabili come la terra cruda, raccolti dal terreno locale, a zero emissioni e adattabile a qualsiasi clima e contesto. Ogni unità stampante, inoltre, ha una superficie di ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Duecento ore di stampa, 350 strati di 12 millimetri, 150 chilometri di estrusione e 60 metri cubi di materiali naturali per un consumo medio minore di 6 kW. Sono i numeri che sintetizzano il progetto Tecla, la prima abitazione ecosostenibilein 3D grazie all’utilizzo di più stampanti in contemporanea, realizzata a Massa Lombarda, indi. Progettato da Mario Cucinella Architects, con il modello innovativo di habitat ingegnerizzato da Wasp (che sta per World’s Advanced Saving Project e si dedica a sviluppare processi di costruzione basati sui principi dell’economia circolare e della fabbricazione digitale) mediante materiali riutilizzabili e riciclabili come la terra cruda, raccolti dal terreno locale, a zero emissioni e adattabile a qualsiasi clima e contesto. Ogni unità stampante, inoltre, ha una superficie di ...

MadamaButterfl8 : Samantha non ha capito che facendo tutto ciò si è stampata il biglietto di sola andata per casa sua - wt_spider : @PagliariCarlo Volevo anche prendere una copia di quella roba stampata a Torino, per poi esporla come si fa con la… - Giuliosapt : RT @davicapasso: Che gioia quando arriva L'Unità Europea a casa ??. (Sì lo so che si può leggere anche online, ma la carta stampata è tutta… - Straccia2 : RT @annanastri2: @Barbara86764611 perchè siamo il paese più disinformato al mondo prendiamo per buono tutto cio che ci propina la carta sta… - annanastri2 : @Barbara86764611 perchè siamo il paese più disinformato al mondo prendiamo per buono tutto cio che ci propina la ca… -