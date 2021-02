Julia Roberts: a rischio la sua carriera da attrice? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La famosissima Julia Roberts, ad oggi 53enne, conosciuta come una delle attrici più brave e più belle di Hollywood con all’attivo un curriculum cinematografico a dir poco strepitoso ha annunciato che la sua carriera recitativa è oggi a rischio. Scopriamo allora insieme qual’è il motivo per cui l’interprete di Pretty Woman potrebbe non recitare più. Perché Julia Roberts rischia di ”giocarsi la carriera”? Per chi non vive le realtà e le pressioni di chi è sotto i riflettori da quando è giovane sarà difficile comprenderlo. Ma la causa per cui la Roberts rischia di non recitare più è dovuta al fatto che la star si è rifiutata e, a suo dire sempre lo farà, di sottoporsi a lifting o botox per ”camuffare” la sua età e nascondere le rughe. La star ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La famosissima, ad oggi 53enne, conosciuta come una delle attrici più brave e più belle di Hollywood con all’attivo un curriculum cinematografico a dir poco strepitoso ha annunciato che la suarecitativa è oggi a. Scopriamo allora insieme qual’è il motivo per cui l’interprete di Pretty Woman potrebbe non recitare più. Perchérischia di ”giocarsi la”? Per chi non vive le realtà e le pressioni di chi è sotto i riflettori da quando è giovane sarà difficile comprenderlo. Ma la causa per cui larischia di non recitare più è dovuta al fatto che la star si è rifiutata e, a suo dire sempre lo farà, di sottoporsi a lifting o botox per ”camuffare” la sua età e nascondere le rughe. La star ...

