Inter - Juve Coppa Italia | Pirlo | Ma non abbiamo ancora fatto nulla

chirichampions : ??????¡DOBLETE DE CRISTIANO para adelantar a la Juve! Minuto 36. Inter 1-2 Juve #CoppaItalia ¡A las 12… - juventusfc : From San Siro ???? I?l report ?? di #InterJuve: - juventusfc : Metti una sera a San Siro ?? Le foto più belle di #InterJuve sono qui: - mr_kubra : RT @pisto_gol: Su Inter-Juve si poteva dire: ci sono stati errori individuali da calcio minore; CR7 è stato uno dei peggiori della Juve; co… - STEx86 : @EspositoFabry @SantucciFulvio La Juve si è pericolosamente ritirata, però ha tenuto mentalmente ed è stata graziat… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juve

"Abbiamo fatto tutto noi, la Juventus non ci ha messo molto del suo per vincere - il pensiero del tecnico dell'- Abbiamo commesso due grave ingenuità, per il resto abbiamo giocato ottimamente, ...Milano, 3 febbraio 2021 " La sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia con lariapre una sorta di crisi identitaria in casa. Da un lato la squadra si è scoperta in difficoltà con le assenze di Hakimi e Lukaku , dall'altro il tecnico Conte ha parlato di progetto ...Antonio Conte ha commentato così la gara fra Inter e Juventus ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole riprese da FcInterNews.it. Sconfitta stretta e immeritata per ...Gli acquisti e le cessioni delle società di Serie A: chi si è rinforzato di più? Chi si è indebolito? Quel che è certo è che è stato un mercato in cui sono circolati pochi soldi ...