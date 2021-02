In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Febbraio: Conte e i 5Stelle: i primi no a Draghi. Il tecnico vorrebbe tutti dentro, per ora ha solo pd, FI e Iv (Di giovedì 4 febbraio 2021) La crisi Incarico a Draghi: se fallisce c’è un altro nome, poi il voto L’ex banchiere ci prova di Fabrizio d’Esposito Incontri al buio di Marco Travaglio Se nascerà, il governo Draghi sarà giudicato dal Fatto come tutti gli altri: ne valuteremo maggioranza, ministri e scelte in base alle nostre convinzioni, senza pregiudizi né positivi né negativi, non avendo nulla da guadagnare né da perdere. Al momento, del “governo di alto profilo” incautamente evocato da Mattarella (come se gli altri tre da Quando Quirinale e dem dicevano: “Conte o voto” Il destino di Giuseppe Conte è cambiato davvero rapidamente. Sembra passato mezzo secolo da quando le “fonti del Quirinale” accreditavano le elezioni imminenti come l’unica, realistica alternativa alla nascita del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) La crisi Incarico a: se fallisce c’è un altro nome, poi il voto L’ex banchiere ci prova di Fabrizio d’Esposito Incontri al buio di Marco Travaglio Se nascerà, il governosarà giudicato dalcomegli altri: ne valuteremo maggioranza, ministri e scelte in base alle nostre convinzioni, senza pregiudizi né positivi né negativi, non avendo nulla da guadagnare né da perdere. Al momento, del “governo di alto profilo” incautamente evocato da Mattarella (come se gli altri tre da Quando Quirinale e dem dicevano: “o voto” Il destino di Giuseppeè cambiato davvero rapidamente. Sembra passato mezzo secolo da quando le “fonti del Quirinale” accreditavano le elezioni imminenti come l’unica, realistica alternativa alla nascita del ...

