Il M5S non voterà un governo tecnico Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il Movimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva dichiarato che l'unico governo possibile sarebbe stato un governo politico. "Pertanto non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario Draghi". Lo riferisce il capo politico M5s, Vito Crimi, aggiungendo: "Una tale tipologia di esecutivi è già stata adottata in passato, con conseguenze estremamente negative per i cittadini italiani". "Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Questo per noi è stato governare l'Italia. Lo abbiamo fatto avendo contro tutto il sistema organizzato di potere. Lo abbiamo fatto pur sapendo che stavamo perdendo consenso.

