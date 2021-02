Il lungo addio di Conte | tra i rimpianti e la tentazione di un nuovo partito

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La domanda che in molti si stanno ponendo è la seguente: che fine farà ora il presidente? Di professione avvocato, è professore universitario a Firenze, dove -ha sempre detto- che tornerà. E lo farà dopo aver chiuso definitivamente la sua parentesi da Primo ministro, che gli è piombata addosso nel 2018, quando -già a sorpresa nell’eventuale squadra di governo del Movimento 5 Stelle- è poi arrivato a Palazzo Chigi. Prima con la Lega, poi con i democratici. Mossa che per qualcuno ha significato il cambio di casacca con l’unico obiettivo il rimanere ancorato alla “poltrona” (termine che sarebbe meglio cancellare per tornare a chiamarli per quello che sono: incarichi); per altri invece ha significato la capacità di essere super partes, così tanto maturo da non piegarsi agli (a volte) inutili e sterili battibecchi della politica. Soprattutto durante una pandemia, che ...