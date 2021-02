Governo Draghi, M5s: “Non lo voteremo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mattarella chiama Draghi, l’ex numero uno della Bce è atteso oggi a mezzogiorno al Colle. Sarà lui a guidare ‘il Governo di alto profilo’ invocato dal Presidente della Repubblica. L’idea di un Conte ter è naufragata, a nulla è servita l’esplorazione di Roberto Fico, ingabbiato da una serie di veti. Mattarella ha chiesto ai partiti di conferire piena fiducia all’ex capo della Banca centrale europea. I vertici del Movimento 5 Stelle hanno già fatto sapere però che non appoggeranno Draghi. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook Vito Crimi, capo politico M5S: “Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l’unico Governo possibile sarebbe stato un Governo politico. Pertanto non voterà per la nascita di un Governo tecnico presieduto da Mario ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mattarella chiama, l’ex numero uno della Bce è atteso oggi a mezzogiorno al Colle. Sarà lui a guidare ‘ildi alto profilo’ invocato dal Presidente della Repubblica. L’idea di un Conte ter è naufragata, a nulla è servita l’esplorazione di Roberto Fico, ingabbiato da una serie di veti. Mattarella ha chiesto ai partiti di conferire piena fiducia all’ex capo della Banca centrale europea. I vertici del Movimento 5 Stelle hanno già fatto sapere però che non appoggeranno. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook Vito Crimi, capo politico M5S: “Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l’unicopossibile sarebbe stato unpolitico. Pertanto non voterà per la nascita di untecnico presieduto da Mario ...

