Governo Draghi diretta Spread giù. Fratoianni: «Molto difficile sostenere un esecutivo di questo tipo» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Governo di Mario Draghi non è ancora nato, ma è bastata la convocazione dell'ex presidente della Bce da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella per raffreddare lo Spread tra... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ildi Marionon è ancora nato, ma è bastata la convocazione dell'ex presidente della Bce da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella per raffreddare lotra...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - angelo17236943 : @matteosalvinimi Speriamo decidiate di NON APPOGIARLO .. perché Draghi con dietro un progetto politico di centro de… - GiuliaMonzi : RT @ShooterHatesYou: Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di tener… -