Golden Globe: due nomination per 'La vita davanti a sé', Laura Pausini candidata per la miglior canzone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) C'è anche un po' di Italia tra le nomination dei Golden Globe in programma il 28 febbraio. ' La vita davanti a sé (The Life ahead) ', il film di Edoardo Ponti ha ottenuto due candidature: come miglior ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) C'è anche un po' di Italia tra ledeiin programma il 28 febbraio. ' Laa sé (The Life ahead) ', il film di Edoardo Ponti ha ottenuto due candidature: come...

repubblica : Golden Globe, l'Italia c'è con il film di Sophia Loren, Laura Pausini e il film francese di Filippo Meneghetti - MediasetTgcom24 : Golden Globe: due nomination per 'La davanti a sé', Laura Pausini candidata per la miglior canzone #goldenglobe… - rtl1025 : Siamo tutti con @LauraPausini ???? candidata ai #GoldenGlobes ?? Scopri di più ?? - giandlerbing : Luke Pasqualino hai il mio cuore però dopo che hanno nominato Emily in Paris io non e che elogerei così tanto i golden globe eh - lavocedelcinema : ?? Il film è nella cinquina dei Migliori Film Stranieri ai Golden Globe! Complimenti per la meritata candidatura ??… -