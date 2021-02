Francesca Fioretti rompe il silenzio sulla morte di Davide Astori

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate (perizia ndr). Resto stupita da questo passo così avventato e dal fatto che venga fornita un'interpretazione parziale e ...

CorSport : Morte #Astori, duro sfogo di Francesca Fioretti: 'Ora la verità' - LadyNews_ : La morte di #DavideAstori poteva essere evitata? Lo sfogo social di #FrancescaFioretti - DebPiaz_16 : RT @VanityFairIt: «Se fosse esistita anche soltanto una piccola possibilità, deve venire alla luce» ?? #DavideAstori - AvvMennillo : Astori, la compagna: ‘L’idea che la morte di Davide si poteva evitare aumenta il dolo... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Astori: compagna, magistrati hanno anche altre perizie Francesca Fioretti rompe il silenzio dopo indiscrezioni perizia -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fioretti

, prima d'ora, non ha mai esternato alcuna posizione su quanto riguardasse l'inchiesta relativa alla scomparsa - drammatica - di Davide Astori , suo compagno e padre di sua figlia ...è intervenuta su Instagram rompendo per la prima volta il silenzio sulle questioni giudiziarie seguite alla morte del suo compagno, il capitano della Fiorentina Davide Astori, ...Sono oramai passati alcuni anni dalla morte di Davide Astori. La compagna Francesca Fioretti ha però deciso di rompere il silenzio.La morte di un compagno può sconvolgere, ma la vita deve continuare: così Franscesca Fioretti, ex moglie di Astori, ha ritrovato l'amore con Kolarov, terzino dell'Inter Tre anni fa il suo dolore era s ...