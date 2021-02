Filippo Magnini compie 39 anni, la sorpresa di Giorgia Palmas è stupenda (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Filippo Magnini compie 39 anni e si lascia a festeggiamenti privati in casa con le sue “principessine”, Giorgia Palmas, la figlia Mia e la primogenita di lei, Sofia. L’ex nuotatore ha festeggiato il compleanno con un piccolo party in famiglia, insieme a Giorgia Palmas e alle sue “principessine”: la figlia Mia, nata a fine settembre, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 3 febbraio 2021)39e si lascia a festeggiamenti privati in casa con le sue “principessine”,, la figlia Mia e la primogenita di lei, Sofia. L’ex nuotatore ha festeggiato il compleanno con un piccolo party in famiglia, insieme ae alle sue “principessine”: la figlia Mia, nata a fine settembre, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Giorgia Palmas, il post di auguri per Filippo Magnini: 'Il tuo primo compleanno da papà'' su Med… - statodelsud : Gli auguri di Giorgia Palmas a Filippo Magnini: “Tu il regalo più bello per tutte noi” - Pino__Merola : Gli auguri di Giorgia Palmas a Filippo Magnini: “Tu il regalo più bello per tutte noi” - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Giorgia Palmas, festa a sorpresa per il compleanno di Filippo Magnini #filippomagnini - trilubiusgrow : RT @MediasetTgcom24: Giorgia Palmas, festa a sorpresa per il compleanno di Filippo Magnini #filippomagnini -