Effetto covid, l’Arci Ritmolento si arrende: istituzioni incapaci di aiutarci (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BOLOGNA – Il circolo Arci Ritmolento di Bologna si arrende: “La violenza della pandemia e l’incapacità delle istituzioni di dare una risposta sistemica alla crisi degli spazi sociali ci mette nelle condizioni di non poter più affrontare la situazione dal punto di vista della sua sostenibilità economica”. Non sono bastati dunque cinque anni durante i quali i giovani studenti e lavoratori che gestivano il circolo in via San Carlo hanno ospitato decine di presentazioni di libri, film, workshop, mostre e concerti sempre gratuiti. Non è bastato nemmeno il fatto che, durante la pandemia, il Ritmolento sia diventato la base operativa e il deposito delle rete solidale ‘Don’t Panic’, dove i volontari preparavano pasti e altri beni di prima necessità da distribuire alle persone in difficoltà economica, ancora più fragili a causa dell’emergenza sanitaria. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BOLOGNA – Il circolo Arci Ritmolento di Bologna si arrende: “La violenza della pandemia e l’incapacità delle istituzioni di dare una risposta sistemica alla crisi degli spazi sociali ci mette nelle condizioni di non poter più affrontare la situazione dal punto di vista della sua sostenibilità economica”. Non sono bastati dunque cinque anni durante i quali i giovani studenti e lavoratori che gestivano il circolo in via San Carlo hanno ospitato decine di presentazioni di libri, film, workshop, mostre e concerti sempre gratuiti. Non è bastato nemmeno il fatto che, durante la pandemia, il Ritmolento sia diventato la base operativa e il deposito delle rete solidale ‘Don’t Panic’, dove i volontari preparavano pasti e altri beni di prima necessità da distribuire alle persone in difficoltà economica, ancora più fragili a causa dell’emergenza sanitaria.

Notiziedi_it : Effetto Covid sull’economia in Campania: ventimila aziende chiuse in un anno e 35 miliardi persi - gabrypez1 : RT @rep_napoli: Effetto Covid sull'economia in Campania: ventimila aziende chiuse in un anno e 35 miliardi persi [aggiornamento delle 14:11… - Key4biz : L’emergenza sanitaria ha spinto gli Italiani in Rete. In un anno cresciuto il tempo trascorso a navigare e la audie… - yanez72 : RT @rep_napoli: Effetto Covid sull'economia in Campania: ventimila aziende chiuse in un anno e 35 miliardi persi [aggiornamento delle 14:11… - GiDiFenza : RT @rep_napoli: Effetto Covid sull'economia in Campania: ventimila aziende chiuse in un anno e 35 miliardi persi [aggiornamento delle 14:11… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto covid Materie prime a sconto

... 5 Stelle Schlumberger vanta un Economic moat nella misura di Medio per effetto della sua ...meglio posizionata per capitalizzare la ripresa del settore energia una volta che l'emergenza del Covid - 19 ...

Coronavirus. Oxford: "Vaccino Astrazeneca efficace, 76% dopo prima dose"

...presenta un'efficacia del 76% nei tre mesi successivi alla prima dose e potrebbe avere un "effetto ...da esperti scientifici indipendenti) mostrano che il preparato protegge dai sintomi di covid - 19 ...

Effetto Covid, per l'auto risparmiati 900 euro a famiglia La Repubblica Coronavirus: esperti Sidp, 'bocca sana protegge da forme gravi, combattere paradontite'

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Se le gengive sono molto infiammate, Covid-19 può avere un decorso più grave. In chi soffre di parodontite, un'infiammazione gengivale severa, e viene contagiato da ...

Borsa Milano +2,6% effetto incarico a Draghi per il Governo

Economia Milano - 03/02/2021 14:47 - La Borsa di Milano segna un +2,6% con l'incarico a Mario Draghi da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella di formare un ...

... 5 Stelle Schlumberger vanta un Economic moat nella misura di Medio perdella sua ...meglio posizionata per capitalizzare la ripresa del settore energia una volta che l'emergenza del- 19 ......presenta un'efficacia del 76% nei tre mesi successivi alla prima dose e potrebbe avere un "...da esperti scientifici indipendenti) mostrano che il preparato protegge dai sintomi di- 19 ...Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Se le gengive sono molto infiammate, Covid-19 può avere un decorso più grave. In chi soffre di parodontite, un'infiammazione gengivale severa, e viene contagiato da ...Economia Milano - 03/02/2021 14:47 - La Borsa di Milano segna un +2,6% con l'incarico a Mario Draghi da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella di formare un ...