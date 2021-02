E se a Matteo Renzi fosse riuscito il colpo politico del decennio?

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’epilogo migliore dalle premesse peggiori: non c’è bisogno di citare quei versi sui diamanti e il letame per accorgersi che la più degradante crisi di governo della storia recente della politica italiana potrebbe stare portando a qualcosa di insperatamente positivo. Dopo giorni di teatrini, trite dichiarazioni programmatiche contraddette dopo poche ore, tavoli aperti, chiusi sdegnosamente e riaperti silenziosamente, verbali contesi e testacoda istituzionali, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – trovandosi, come troppo spesso accade a chi occupa il suo ruolo, a dover intervenire per riportare il discorso a un livello da adulti – ha parlato al Quirinale della necessità di un “governo di alto profilo” senza colore, convocando l’economista ed ex capo della Bce Mario Draghi per affidargli la guida di un esecutivo tecnico (o del presidente, come si ...