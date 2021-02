(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le regole della democrazia sono molto chiare. La volontà popolare è rappresentata dalle forze presenti in Parlamento il cui mandato, ricevuto dagli elettori, non è stato quello di untecnico ma, lo ribadisco, è stato quello di proporre unal Paese che rispondesse alle esigenze degli italiani. Nel 2018 il MoVimento 5 Stelle ha preso il 33% dei voti, in Parlamento siamo la forza politica più grande e come abbiamo già dimostrato, siamo determinanti. Ora dobbiamo mostrarci compatti,unità.a dividerci”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di.(ITALPRESS).

lorepregliasco : Parla Di Maio: le regole della democrazia sono chiare, la volontà popolare è rappresentata dalle forze parlamentari… - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Serve un governo politico, chiedo unità a tutto il M5s' #LUIGIDIMAIO - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Di Maio “Serve un Governo politico, nessuno provi a dividere il M5S” - - Notiziedi_it : Di Maio “Serve un Governo politico, nessuno provi a dividere il M5S” - CorriereCitta : Di Maio “Serve un Governo politico, nessuno provi a dividere il M5S” -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Serve

... un incarico politico stabilizzante come Dio Franceschini; una designazione di bandiera ... il piano di gestione dei fondi europei, la pandemia che morde ancora: di fronte a tutto questo non...Luigi Di, che proprio quest'estate incontrò Draghi per un colloquio, pubblicamente non parla. ... 'Voto non opportuno con l'emergenza,pienezza delle funzioni' Consultazioni da giovedì - ...La linea dura del «reggente» Vito Crimi va osservata come reazione di pancia: un punto di partenza che può cambiare se spunta un governo con ministri politici. Luigi Di Maio lo lascia capire ..."Le regole della democrazia sono molto chiare. La volontà popolare è rappresentata dalle forze presenti in Parlamento il cui mandato, ...