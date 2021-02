Danno erariale, Lambiase denuncia il Comune di Salerno alla Corte dei Conti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Gianpaolo Lambiase ha inviato in mattinata una “denuncia di Danno erariale” alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania per l’atteggiamento dilatorio del Comune di Salerno, che non si attiva per la riscossione delle somme dovute dalla Curia Arcivescovile, a fronte di servizi pubblici forniti alle congreghe religiose, le quali gestiscono “privatamente” luoghi di sepoltura all’interno dell’area cimiteriale comunale. Le congreghe religiose (o confraternita) gestiscono, a livello privatistico, nell’area cimiteriale del Comune di Salerno n. 11.500 “luoghi di sepoltura” (pari a circa il 20% della disponibilità ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gianpaoloha inviato in mattinata una “diProcura Regionale delladeidella Campania per l’atteggiamento dilatorio deldi, che non si attiva per la riscossione delle somme dovute dCuria Arcivescovile, a fronte di servizi pubblici forniti alle congreghe religiose, le quali gestiscono “privatamente” luoghi di sepoltura all’interno dell’area cimiteriale comunale. Le congreghe religiose (o confraternita) gestiscono, a livello privatistico, nell’area cimiteriale deldin. 11.500 “luoghi di sepoltura” (pari a circa il 20% della disponibilità ...

