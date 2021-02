**Coronavirus: in Gb altri 1.322 decessi con oltre 19mila contagi** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Londra, 3 feb. (Adnkronos) - Nel giorno in cui viene superata la soglia dei 10 milioni di persone vaccinate (prima dose), le autorità sanitarie britanniche registrano 19.202 nuovi contagi e altri 1.322 decessi da coronavirus. Dall'inizio della pandemia i casi accertati di positività sono stati un tutto 3.871.825, con un totale di 109.335 morti tra le persone che erano risultate positive nei 28 giorni precedenti il decesso. I deceduti per i quali invece è riportata la causa Covid-19 sul certificato di morte sono stati 112.660. Sul fronte delle vaccinazioni, i cittadini che hanno ricevuto la prima dose sono stati in tutto 10.021.471. Tra questi, 498.962 persone hanno ricevto anche la seconda dose del vaccino. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Londra, 3 feb. (Adnkronos) - Nel giorno in cui viene superata la soglia dei 10 milioni di persone vaccinate (prima dose), le autorità sanitarie britanniche registrano 19.202 nuovi contagi e1.322da coronavirus. Dall'inizio della pandemia i casi accertati di positività sono stati un tutto 3.871.825, con un totale di 109.335 morti tra le persone che erano risultate positive nei 28 giorni precedenti il decesso. I deceduti per i quali invece è riportata la causa Covid-19 sul certificato di morte sono stati 112.660. Sul fronte delle vaccinazioni, i cittadini che hanno ricevuto la prima dose sono stati in tutto 10.021.471. Tra questi, 498.962 persone hanno ricevto anche la seconda dose del vaccino.

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus altri Covid. 13.189 nuovi casi e 476 morti. Le Regioni preparano le vaccinazioni over 80

Sono 1.047 i nuovi casi di coronavirus registrati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore su 23.806 tamponi. Continuano a calare i ricoverati e i casi attivi ma si registrano altri 76 morti. Dei ...

AstraZeneca, quanti dubbi sul vaccino

... non hanno presentato dati sufficienti per le persone con più di 55 anni mentre gli altri, Pfizer ... che possono essere rimodulati in breve tempo rispetto alle varianti del coronavirus SarsCov2, ...

Coronavirus, ultime notizie: altri 9.660 casi e 499 vittime. Tasso di positività al 3,9% Il Sole 24 ORE I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 3 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.189 nuovi casi positivi da coronavirus e 476 morti a causa della ... di terapia intensiva (69 in meno di ieri) e 20.071 negli altri reparti (246 in ...

Covid: GdF multa 137 “furbetti” del bonus spesa

Sono 137 le persone sanzionate in provincia di Savona dalla Guardia di Finanza per aver percepito indebitamente il cosiddetto “bonus spesa” legato alla pandemia di Covid-19. Le irregolarità sono emers ...

