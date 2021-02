Come funziona (e come si applica) un gel disinfettante (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Entrati a far parte della nostra vita quotidiana da quando si è diffuso l’allarme per la pandemia da coronavirus, i gel disinfettanti sono dei validi alleati per il contrasto e la prevenzione del contagio. A condizione, però, che essi vengano utilizzati in maniera appropriata. come abbiamo imparato nel corso degli ultimi mesi, infatti, per igienizzare le mani è necessario seguire delle norme ben precise e applicare le manovre corrette. Niente di troppo complicato: è sufficiente versare un po’ di gel disinfettante sul palmo della mano per poi massaggiarlo e distribuirlo con l’altra mano sulle dita, sulle unghie, sul dorso e sugli spazi tra le dita, arrivando fino al polso. Tutte le zone delle mani devono essere bagnate a fondo e completamente. Strofinare con cura il disinfettante per 30 o 60 secondi ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Entrati a far parte della nostra vita quotidiana da quando si è diffuso l’allarme per la pandemia da coronavirus, i gel disinfettanti sono dei validi alleati per il contrasto e la prevenzione del contagio. A condizione, però, che essi vengano utilizzati in maniera appropriata.abbiamo imparato nel corso degli ultimi mesi, infatti, per igienizzare le mani è necessario seguire delle norme ben precise ere le manovre corrette. Niente di troppo complicato: è sufficiente versare un po’ di gelsul palmo della mano per poi massaggiarlo e distribuirlo con l’altra mano sulle dita, sulle unghie, sul dorso e sugli spazi tra le dita, arrivando fino al polso. Tutte le zone delle mani devono essere bagnate a fondo e completamente. Strofinare con cura ilper 30 o 60 secondi ...

