Chi è Serena Cappello, vita privata e carriera della moglie di Mario Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La coppia è sposata dal 1973 e ha due figli: Federica e Giacomo E’ ben nota la carriera dell’ex governatore di Bankitalia Mario Draghi, convocato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare il nuovo governo, meno si sa della sua vita privata: è sposato dal 1973 con Serena Cappello, conosciuto all’età di 19 anni. Maria Serenella Cappello è esperta di letteratura inglese e proviene da una famiglia nobile, è infatti discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, Bianca Cappello. Leggi anche–>Su Instragram Eros Ramazzotti commenta l’incontro tra Mattarella e Draghi Mario Draghi e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La coppia è sposata dal 1973 e ha due figli: Federica e Giacomo E’ ben nota ladell’ex governatore di Bankitalia, convocato dal PresidenteRepubblica Sergio Mattarella per formare il nuovo governo, meno si sasua: è sposato dal 1973 con, conosciuto all’età di 19 anni. Maria Serenellaè esperta di letteratura inglese e proviene da una famiglia nobile, è infatti discendentesposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, Bianca. Leggi anche–>Su Instragram Eros Ramazzotti commenta l’incontro tra Mattarella ee ...

