Catania | Raffaele | “Bene i primi 30? poi diversi errori ma la prestazione è stata buona”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio esterno sul terreno della Juve Stabia. "Grandissima prima mezz'ora poi abbiamo un po' mollato commettendo diversi errori che ci hanno condizionato il finale del primo tempo. Nel complesso i ragazzi hanno giocato una buona partita con un ottimo secondo tempo. Sono soddisfatto della prestazione e se devo dirla tutta abbiamo avuto anche l'occasione per vincere qui su un campo difficile. Purtroppo al Menti contro una buona squadra avevamo tanti assenti. Russotto, Pinto e Piccolo sono calciatori importanti e la loro assenza si è fatta sentire".

TERZA DI RITORNO Nel posticipo serale del turno infrasettimanale della terza giornata di ritorno - in diretta su Rai Sport - il Catania di Giuseppe Raffaele rende visita alla Juve Stabia, decima forza del torneo con 26 punti (al pari del Palermo) e reduce dal successo interno sulla Vibonese che ha arrestato a tre la serie di ...

Maldonado 7 – Gol a parte, il 15 fa veramente il play con 50 palle giocate e oltre 20 verticalizzazioni. Pochi errori, sempre presente dove si sviluppa il gioco e dotato di una lucidità che solamente ...

CASTELLAMARE DI STABIA – Il Catania non va oltre il pareggio sul campo della Juve Stabia, al termine di un match nel quale i rossazzurri si sono espressi meglio nel secondo tempo. In avvio, stabiesi p ...

