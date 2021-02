CALCIOMERCATO MILAN – Otavio, ecco la sua scheda / News (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il MILAN è sempre molto attento ai movimenti di mercato. Tra i giocatori in scadenza a giugno c'è Otavio. Nella video News la sua scheda Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilè sempre molto attento ai movimenti di mercato. Tra i giocatori in scadenza a giugno c'è. Nella videola suaPianeta

AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - PianetaMilan : #VIDEO #CALCIOMERCATO #MILAN - #Otavio, ecco la sua scheda / #News - ndl00 : RT @vocelaziale: ??AGGIORNAMENTO CALCIOMERCATO?? Sondaggio della #Lazio per il baby portiere Vincent #Angelini?? Il classe 2003 è in scade… - vocelaziale : ??AGGIORNAMENTO CALCIOMERCATO?? Sondaggio della #Lazio per il baby portiere Vincent #Angelini?? Il classe 2003 è i… - PianetaMilan : #Condo svela: '#SergioRamos al #Milan? Con #Maldini...' | News -