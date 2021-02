Calcio: Tiago Pinto, 'scambio Dzeko-Sanchez? Mai arrivati a trattativa' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Com'è nata l'idea dello scambio Dzeko-Sanchez? Vorrei far mie le parole di un dirigente esperto e competente come il direttore Marotta, ciò che ha detto corrisponde al vero. Il mio atteggiamento sarà sempre di apertura e trasparenza verso di voi. È vero che ho incontrato Ausilio, che stimo ed è stato sempre gentile e cordiale con me. Abbiamo parlato di diverse questioni ma non siamo mai arrivati ad intavolare una vera e propria trattativa". Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, in conferenza stampa, sul possibile scambio con l'Inter tra Dzeko e Sanchez. "Fonseca sceglierà di far giocare Dzeko e sulla fascia di capitano? Sono due questioni diversi. La prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Com'è nata l'idea dello? Vorrei far mie le parole di un dirigente esperto e competente come il direttore Marotta, ciò che ha detto corrisponde al vero. Il mio atteggiamento sarà sempre di apertura e trasparenza verso di voi. È vero che ho incontrato Ausilio, che stimo ed è stato sempre gentile e cordiale con me. Abbiamo parlato di diverse questioni ma non siamo maiad intavolare una vera e propria". Lo ha detto il general manager della Roma,, in conferenza stampa, sul possibilecon l'Inter tra. "Fonseca sceglierà di far giocaree sulla fascia di capitano? Sono due questioni diversi. La prima ...

