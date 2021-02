Boscaglia: “Soddisfatto per la prestazione, ma si potevano portare 3 punti a casa. Lucarelli? A fine gara mi ha detto una cosa” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La squadra può fare meglio, dobbiamo continuare su questa strada.Queste le parole di Roberto Boscaglia, intervenuto al termine della gara contro la Ternana valida per il ventiduesimo turno del campionato di Serie C. Il tecnico del Palermo ha analizzato con assoluta franchezza il pareggio per 1-1 ottenuto contro la formazione di Cristiano Lucarelli. I rosanero si sono dimostrati tutta un'altra squadra rispetto alle scorse uscite, mettendo in seria difficoltà la franchigia rossoverde, riuscita a raggiungere il pareggio soltanto nell'ultimo quarto d'ora della gara. Ecco le parole di Boscaglia nella conferenza stampa di fine match: "È stata una prestazione positiva, loro hanno trovato il pareggio dopo il 2-0 sbagliato e lo scivolone di Crivello. Fino a quel punto la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La squadra può fare meglio, dobbiamo continuare su questa strada.Queste le parole di Roberto, intervenuto al termine dellacontro la Ternana valida per il ventiduesimo turno del campionato di Serie C. Il tecnico del Palermo ha analizzato con assoluta franchezza il pareggio per 1-1 ottenuto contro la formazione di Cristiano. I rosanero si sono dimostrati tutta un'altra squadra rispetto alle scorse uscite, mettendo in seria difficoltà la franchigia rossoverde, riuscita a raggiungere il pareggio soltanto nell'ultimo quarto d'ora della. Ecco le parole dinella conferenza stampa dimatch: "È stata unapositiva, loro hanno trovato il pareggio dopo il 2-0 sbagliato e lo scivolone di Crivello. Fino a quel punto la ...

