Bayern, Flick: “Zirkzee a Parma? L’avrei voluto avere con me in squadra” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick intervenuto in conferenza stampa oggi in previsione dell'impegno esterno contro l'Hertha venerdì e poi in Qatar da lunedì per il Mondiale per club, ha parlato anche delle operazioni di mercato in uscita: "Con Zirkzee (andato al Parma ndr.) e Richards, sono andati via due giocatori che avrei voluto avere in squadra. Ma fa bene alla loro crescita queste esperienze altrove. Ci sono esempi come Lahm e Alaba, che dopo esperienze sono tornati al Bayern dopo il prestito facendo benissimo". L'attaccante olandese si è trasferito a Parma a titolo temporaneo con diritto di opzione del Bayern München.caption id="attachment 906093" align="alignnone" width="1024" Zirkzee ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il tecnico delMonaco Hansiintervenuto in conferenza stampa oggi in previsione dell'impegno esterno contro l'Hertha venerdì e poi in Qatar da lunedì per il Mondiale per club, ha parlato anche delle operazioni di mercato in uscita: "Con(andato alndr.) e Richards, sono andati via due giocatori che avreiin. Ma fa bene alla loro crescita queste esperienze altrove. Ci sono esempi come Lahm e Alaba, che dopo esperienze sono tornati aldopo il prestito facendo benissimo". L'attaccante olandese si è trasferito aa titolo temporaneo con diritto di opzione delMünchen.caption id="attachment 906093" align="alignnone" width="1024"...

