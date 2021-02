Alitalia | sindacati | “Stipendi di febbraio a rischio Nuovo bando per vendere gli asset? Allungherebbe i tempi | servirebbero più soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il tempo è quasi scaduto e serve un cambio di passo immediato, oppure anche glidi questo mese saranno a forte. Non c’è pace per, divisa tra i problemi dell’attuale compagnia e il decollo di Ita, ancora senza una data precisa. Dopo la “preoccupazione” per il protrarsi deidi vendita espressa dal cda della neonata società, oggi sono ia lanciare un allarme preoccupante. “Senza le risorse richieste per il ristoro, previste dal Decreto Rilancio, non c’è in cassa liquidità sufficiente per pagare glidialle lavoratrici e i lavoratori della compagnia”, spiegano in una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ed Ugl Trasporto Aereo, al termine dell’incontro con il commissario diin ...