Addio Giancarlo | odontotecnico con la passione del calcio | l' ex arbitro sconfitto dal Covid

Ultime Notizie dalla rete : Addio Giancarlo

Corriere Adriatico

ANCONA - Ha lottato per settimane contro il Covid , ma il suo cuore non ha retto all'atroce battaglia. Il virus e le sue complicanze si sono portati viaBarducci, stimato odontotecnico anconetano. Aveva 73 anni ed era molto conosciuto anche nel mondo del calcio: ex 'fischietto' negli anni '80, era un apprezzato osservatore arbitrale. Ha ...... al Movimento potrebbero andare il ministero del Sud, per il quale si fa il nome di... Quasi sicuro l'di Nunzia Catalfo al ministero del Lavoro. Il fardello del dicastero che dovrà ...ANCONA - Ha lottato per settimane contro il Covid, ma il suo cuore non ha retto all’atroce battaglia. Il virus e le sue complicanze si sono portati via Giancarlo Barducci, stimato ...Il commosso ricordo del Comitato Regionale Arbitri delle Marche Il mondo dello sport ma anche quello della medicina piange la scomparsa di Giancarlo Barducci, l'ennesima vittima del Coronavirus. Stima ...