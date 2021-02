Villas-Boas si dimette dal Marsiglia: “Nemmeno nei miei incubi mi sono trovato in una situazione simile” (Di martedì 2 febbraio 2021) Un mercato che non è stato in linea con le aspettative di André Villas–Boas, a cui si aggiunge un momento negativo della squadra che sta facendo impazzire i tifosi, protagonisti di alcuni episodi vandalici lo scorso sabato. Tutto questo ha portato l’allenatore portoghese a rassegnare le proprie dimissioni, come ha annunciato in conferenza stampa. Gli scontri di sabato? È stato un momento di shock, che mi rimarrà impresso a lungo. Ci sono dei limiti che sono stati superati. Ho rassegnato le mie dimissioni, continuerò finché la dirigenza non mi lascerà andare. Non ha nulla a che vedere però con quello che è successo sabato, è qualcosa di relativo all’aspetto sportivo. Farò di tutto per rispettare il contratto in essere, il club mi ha chiesto un po’ di tempo. Dal Marsiglia non voglio niente, soldi o ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) Un mercato che non è stato in linea con le aspettative di André, a cui si aggiunge un momento negativo della squadra che sta facendo impazzire i tifosi, protagonisti di alcuni episodi vandalici lo scorso sabato. Tutto questo ha portato l’allenatore portoghese a rassegnare le proprie dimissioni, come ha annunciato in conferenza stampa. Gli scontri di sabato? È stato un momento di shock, che mi rimarrà impresso a lungo. Cidei limiti chestati superati. Ho rassegnato le mie dimissioni, continuerò finché la dirigenza non mi lascerà andare. Non ha nulla a che vedere però con quello che è successo sabato, è qualcosa di relativo all’aspetto sportivo. Farò di tutto per rispettare il contratto in essere, il club mi ha chiesto un po’ di tempo. Dalnon voglio niente, soldi o ...

DiMarzio : #Ligue1, Olympique Marsiglia | Divergenze con la società per il mercato: Villas-Boas si dimette - TuttoMercatoWeb : Clamoroso Villas-Boas: 'Mi dimetto, non sono più il tecnico dell'OM. Non volevo Ntcham!' - AMinghetti : RT @NickCecca: Marsiglia, Villas-Boas ha annunciato le sue dimissioni - GiacomoMoccetti : RT @DiMarzio: #Ligue1, Olympique Marsiglia | Divergenze con la società per il mercato: Villas-Boas si dimette - dade494 : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso Villas-Boas: 'Mi dimetto, non sono più il tecnico dell'OM. Non volevo Ntcham!' -