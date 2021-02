Villas Boas lascia il Marsiglia a sorpresa: “Mi hanno comprato Ntcham e non lo volevo” (Di martedì 2 febbraio 2021) Andrè Villas Boas lascia la guida del Marsiglia a sorpresa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'acquisto di Ntcham, ex centrocampista del Genoa: "Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d'accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall'OM, neanche i soldi. Ntcham è un calciatore a cui mi ero opposto, non lo volevo. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie". Situazione che potrebbe dunque complicarsi in casa Marsiglia in modo particolare per gli ultimi acquisti arrivati dalla Serie A, Lirola e Milik.caption id="attachment 1021695" align="alignnone" width="1024" Villas Boas, Getty Images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Andrèla guida del. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'acquisto di, ex centrocampista del Genoa: "Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d'accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall'OM, neanche i soldi.è un calciatore a cui mi ero opposto, non lo. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie". Situazione che potrebbe dunque complicarsi in casain modo particolare per gli ultimi acquisti arrivati dalla Serie A, Lirola e Milik.caption id="attachment 1021695" align="alignnone" width="1024", Getty Images/caption ITA Sport Press.

