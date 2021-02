Usa, pick up finisce in un lago ghiacciato: il salvataggio all’ultimo secondo dei vigili del fuoco – Video (Di martedì 2 febbraio 2021) Incredibile salvataggio dei vigili del fuoco di Stamford, nel Connecticut. I pompieri sono intervenuti in soccorso di un uomo e una donna finiti con il loro pick up all’interno di un lago ghiacciato. I vigili hanno indossato tute di salvataggio apposite, lanciandosi in acqua e recuperando, letteralmente all’ultimo secondo, i due passeggeri, prima che il veicolo affondasse. Come scrivono gli stessi vigili, la donna si trovava già sopra al veicolo al momento dei soccorsi, mentre l’uomo era intrappolato all’interno. Dopo il salvataggio, i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per aiutare nella rimozione dell’auto, nel frattempo affondata. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Incredibiledeideldi Stamford, nel Connecticut. I pompieri sono intervenuti in soccorso di un uomo e una donna finiti con il loroup all’interno di un. Ihanno indossato tute diapposite, lanciandosi in acqua e recuperando, letteralmente, i due passeggeri, prima che il veicolo affondasse. Come scrivono gli stessi, la donna si trovava già sopra al veicolo al momento dei soccorsi, mentre l’uomo era intrappolato all’interno. Dopo il, idelsono rimasti sul posto per aiutare nella rimozione dell’auto, nel frattempo affondata. L'articolo ...

ilfattovideo : Usa, pick up finisce in un lago ghiacciato: il salvataggio all’ultimo secondo dei vigili del fuoco – Video - Hurric4ne2 : stasera sono nera con chi usa il termine 'chica mala' contro ragazze che semplicemente hanno self confidence con lo… - bbbbbeatriceeee : @sapphirate_ ormai qualsiasi cosa che non coincide con uno standard che va bene alla persona che usa quell'espressi… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa pick Messico: bande e cartelli 'narcos', l'arcipelago del male

Meccanici trasformano pick - up e SUV in veicoli protetti, li dotano di torrette, di " rostri " . ...che in cambio di somme di denaro acquistano in modo legale fucili e munizioni nei negozi Usa, ...

Ford F - 150 Raptor 2021: debutterà il 3 febbraio [VIDEO SPIA]

Per il nuovo Ford F - 150 Raptor è arrivato il tempo del debutto. La versione prestazionale del pick - up dell'Ovale Blu verrà mostrato ufficialmente tra due giorni: mercoledì 3 febbraio, alle ore ...USA ...

Le auto più vendute d'America sono ancora 3 pick-up Motor1 Italia Jeep, al debutto la Gladiator, il primo pick-up del nuovo corso

La gamma si arricchisce di una versione tipicamente yankee. La crescita del marchio in Italia grazie ai risultati di Renegade e Compass ...

Ford F-150 Raptor 2021

Per il nuovo Ford F-150 Raptor è arrivato il tempo del debutto. La versione prestazionale del pick-up dell'Ovale Blu verrà mostrato ufficialmente tra due giorni: mercoledì 3 febbraio, alle ore 17 ital ...

Meccanici trasformano- up e SUV in veicoli protetti, li dotano di torrette, di " rostri " . ...che in cambio di somme di denaro acquistano in modo legale fucili e munizioni nei negozi, ...Per il nuovo Ford F - 150 Raptor è arrivato il tempo del debutto. La versione prestazionale del- up dell'Ovale Blu verrà mostrato ufficialmente tra due giorni: mercoledì 3 febbraio, alle ore ......La gamma si arricchisce di una versione tipicamente yankee. La crescita del marchio in Italia grazie ai risultati di Renegade e Compass ...Per il nuovo Ford F-150 Raptor è arrivato il tempo del debutto. La versione prestazionale del pick-up dell'Ovale Blu verrà mostrato ufficialmente tra due giorni: mercoledì 3 febbraio, alle ore 17 ital ...