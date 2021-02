Sorpresi a rubare in casa, aggrediscono i proprietari che riescono a bloccarli: due minori in cella (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Sorpresi a svaligiare una casa, quattro ladri giovanissimi hanno provato la fuga aggredendo e ferendo con un cacciavite i proprietari, una coppia di coniugi, che è però riuscita a fermarne due, poi consegnati ai carabinieri. Il fatto è avvenuto a Capua, nel Casertano; in manette sono finiti due minorenni, un ragazzo 15enne e una 17enne residenti nel campo rom del quartiere Secondigliano di Napoli. I complici, anch’essi provenienti dall’insediamento napoletano, sono tuttora ricercati. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua sono intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa, allertata dai vicini delle vittime, che avevano udito delle urla concitate dall’appartamento dove vive la coppia. Giunti in via Fuori Porta Roma, dove è situata l’abitazione, i militari ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) –a svaligiare una, quattro ladri giovanissimi hanno provato la fuga aggredendo e ferendo con un cacciavite i, una coppia di coniugi, che è però riuscita a fermarne due, poi consegnati ai carabinieri. Il fatto è avvenuto a Capua, nel Casertano; in manette sono finiti due minorenni, un ragazzo 15enne e una 17enne residenti nel campo rom del quartiere Secondigliano di Napoli. I complici, anch’essi provenienti dall’insediamento napoletano, sono tuttora ricercati. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua sono intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa, allertata dai vicini delle vittime, che avevano udito delle urla concitate dall’appartamento dove vive la coppia. Giunti in via Fuori Porta Roma, dove è situata l’abitazione, i militari ...

