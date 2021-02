Sgombero ex Socrate | continua il dialogo tra Comune e residenti | ' Disposti a trasferirci | ma sia garantita la ricollocazione'

(Di martedì 2 febbraio 2021)ex, sit - in di protesta die 'solidali': 'Ilgarantisca un percorso di autorecupero dell'immobile' 7 gennaio 2021 'Non siamo contrari all'abbattimento dell'edificio, ...

baritoday : Sgombero ex Socrate, continua il dialogo tra Comune e residenti: 'Disposti a trasferirci, ma sia garantita la ricol… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgombero Socrate

BariToday

ex, sit - in di protesta di residenti e 'solidali': 'Il Comune garantisca un percorso di autorecupero dell'immobile' 7 gennaio 2021 'Non siamo contrari all'abbattimento dell'edificio, ...ex, sit-in di protesta di residenti e 'solidali': 'Il Comune garantisca un percorso di autorecupero dell'immobile' 7 gennaio 2021 Si riaggiornerà tra otto giorni il tavolo tecnico ...Si è conclusa, pacificamente, l'occupazione del liceo Kant. Dopo 5 giorni gli occupanti del classico e linguistico di Centocelle, hanno lasciato, attorno alle 10.30 l'edificio. Sono circa un centinaio ...Altre quattro con le superiori in presenza al 50 per cento. Si è aperta una settimana di scioperi bianchi e dei docenti. Il preside Squillace di ...