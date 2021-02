Sapone giallo della nonna | tutti gli usi che non conosci!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 2 febbraio 2021) Girando tra gli scaffali dei detersivi del supermercato, ci sarà capitato di imbatterci in un panettoe molle, che porta la diciturapotassico. Probabilmente, dopo averlo maneggiato, perplessi, per un po’, lo abbiamo riposto non sapendo come usarlo. Beh, alla fine di questa lettura , torneremo di corsa nello stesso negozio e svuoteremo tutta la scorta delmolle potassico. Cos’è ilmolle potassico Questo prodotto, è, appunto, uncomposto da pochissimi ingredienti, principalmente olio di cocco, il che lo fa sciogliere molto velocemente, rendendolo super efficace. Ha un alto potere sgrassante grazie ai sali di potassio in esso contenuti. Inoltre, i saponi di buona qualità sono totalmente biodegradabili, quindi avremo tutto molto pulito rispettando l’ambiente. Vediamo ...