Sampdoria | mercato in attacco | in difesa si balla ancora

La Sampdoria ha concluso un'unica operazione di mercato con l'arrivo di Ernesto Torregrossa per l'attacco. Anche in questa sessione di mercato niente rinforzi in difesa Nel mercato di riparazione la Sampdoria ha messo mano solo all'attacco. La dirigenza doriana, nei primi giorni, ha piazzato il colpo Ernesto Torregrossa (tre presenze e un gol) e poi si è fermata. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Diversi calciatori seguiti, ma nessuna trattativa giunta a compimento. Se l'attacco si è obiettivamente rinforzato e ora può contare su almeno cinque giocatori di ruolo, contanto il ritorno di Manolo Gabbiadini a disposizione, la difesa balla ancora.

