Roma, agguato in strada: gambizzato un uomo a Cinecittà tra i bambini che entravano a scuola (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma fuori controllo. C’è stato un agguato stamane alla Romanina, poco prima che i bambini entrassero nella scuola, almeno 4 si trovano nel raggio di cento metri dall’accaduto. Alle 7,45 un uomo che camminava lungo via Rizzieri è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter rubato. Lo hanno seguito da via Gentile. Si sono accostate e gli hanno sparato quattro volte. Il panico si è scatenato nella via, davanti la scuola, nel quartiere Cinecittà Est. Che altro dovrà accadere in questa città prima che il tema sicurezza si messo in agenda e al primo posto? Roma, regolamento di conti davanti a una scuola Uscire di casa ed assistere a un regolamento di conti. Il 41enne, risultato poi essere un pregiudicato, stava ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021)fuori controllo. C’è stato unstamane allanina, poco prima che ientrassero nella, almeno 4 si trovano nel raggio di cento metri dall’accaduto. Alle 7,45 unche camminava lungo via Rizzieri è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter rubato. Lo hanno seguito da via Gentile. Si sono accostate e gli hanno sparato quattro volte. Il panico si è scatenato nella via, davanti la, nel quartiereEst. Che altro dovrà accadere in questa città prima che il tema sicurezza si messo in agenda e al primo posto?, regolamento di conti davanti a unaUscire di casa ed assistere a un regolamento di conti. Il 41enne, risultato poi essere un pregiudicato, stava ...

