Ragazza uccisa a coltellate nel leccese: arrestato l’ex fidanzato Salvatore Canfora (Di martedì 2 febbraio 2021) Questa mattina Salvatore Canfora, di 39 anni, originario di Torre Annunziata (Napoli), è stato arrestato ed ha confessato l’omicidio di Sonia Di Maggio, la Ragazza 29enne uccisa a coltellate nella serata di lunedì a Minervino di Lecce, mentre passeggiava con il suo fidanzato. L’uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre cercava di fuggire. La ricostruzione del delitto La dinamica del delitto, a quanto risulta dalle indagini degli investigatori, ha visto Salvatore Canfora, ex fidanzato della vittima, raggiungere la frazione di Minervino di Lecce e vedendo la Ragazza insieme al suo fidanzato, l’ha aggredita alle spalle ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Questa mattina, di 39 anni, originario di Torre Annunziata (Napoli), è statoed ha confessato l’omicidio di Sonia Di Maggio, la29ennenella serata di lunedì a Minervino di Lecce, mentre passeggiava con il suo. L’uomo è statodagli agenti del commissariato di Otranto, mentre cercava di fuggire. La ricostruzione del delitto La dinamica del delitto, a quanto risulta dalle indagini degli investigatori, ha visto, exdella vittima, raggiungere la frazione di Minervino di Lecce e vedendo lainsieme al suo, l’ha aggredita alle spalle ed ...

AleAntinelli : Intanto in Salento un’altra ragazza uccisa. Miserabili maledetti che continuano a uccidere donne perché la vita non… - SoSimoneeh : RT @AleAntinelli: Intanto in Salento un’altra ragazza uccisa. Miserabili maledetti che continuano a uccidere donne perché la vita non gli v… - gocciolatriste : RT @AleAntinelli: Intanto in Salento un’altra ragazza uccisa. Miserabili maledetti che continuano a uccidere donne perché la vita non gli v… - Fusillide : RT @AleAntinelli: Intanto in Salento un’altra ragazza uccisa. Miserabili maledetti che continuano a uccidere donne perché la vita non gli v… - ale_nocito : RT @AleAntinelli: Intanto in Salento un’altra ragazza uccisa. Miserabili maledetti che continuano a uccidere donne perché la vita non gli v… -