Precompilata IVA, De Lise (commercialisti): evitare altra confusione (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – "Con l'inizio del 2021 è partita la fase sperimentale, per i piccoli contribuenti, del programma di assistenza online dell'Agenzia delle Entrate, che porterà alla predisposizione automatica della dichiarazione Precompilata IVA 2021. Condividiamo l'idea di sfruttare la tecnologia anche in ambito fiscale, ma riteniamo sia necessario farlo nel modo giusto, perché passare dall'idea di una Precompilata alla creazione di una precomplicata è molto semplice". Così Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. Evidenzia ancora De Lise: "Da parte dell'Agenzia delle Entrate, che dispone dei dati provenienti dalle fatture elettroniche e provvederà a predisporre in automatico i modelli di versamento F24, c'è la volontà di semplificare la vita ...

