Orrore in convento, 40 suore sotto accusa: vendevano i bambini per le orge dei pedofili (Di martedì 2 febbraio 2021) Orrore in convento, 40 suore sotto accusa in Germania: in cambio di denaro, costringevano i bambini a subire abusi nelle orge dei pedofili. Un Orrore senza confini, quello che arriva da una cittadina tedesca. E che, di ora in ora, aggiorna il suo tragico bollettino di abusi inferti e vittime. Lo scandalo, in questo caso, coinvolge la Chiesa locale. In particolare un convento di Speyer, sulle rive del Reno. Un luogo gestito da una quarantina di suore che, tra i loro compiti, avevano assunto anche quello di fornire ragazzini fragili a preti predatori e politici pedofili. In cambio, le religiose ricevevano denaro. Soldi sporchi di sangue e guadagnati con inquietante sprezzo della vita. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021)in, 40in Germania: in cambio di denaro, costringevano ia subire abusi nelledei. Unsenza confini, quello che arriva da una cittadina tedesca. E che, di ora in ora, aggiorna il suo tragico bollettino di abusi inferti e vittime. Lo scandalo, in questo caso, coinvolge la Chiesa locale. In particolare undi Speyer, sulle rive del Reno. Un luogo gestito da una quarantina diche, tra i loro compiti, avevano assunto anche quello di fornire ragazzini fragili a preti predatori e politici. In cambio, le religiose ricevevano denaro. Soldi sporchi di sangue e guadagnati con inquietante sprezzo della vita. ...

