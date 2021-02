"Non deve accettare". Cosa sa Mario Monti: agguato Fico e premier spodestato. Hanno fregato Conte? (Di martedì 2 febbraio 2021) Mario Monti allontana l'ipotesi di un governo di unità nazionale. In questa crisi aperta da Matteo Renzi sono due i nomi sulla bocca di tutti: Mario Draghi e Marta Cartabia. Eppure - è il ragionamento che fa l'ex premier al Corriere - di un governo guidato da un presidente del Consiglio che non appartenga a nessuno schieramento politico e con vocazione a essere sostenuto da tutte le forze parlamentari, se non sbaglio c'è un solo precedente nei 75 anni della Repubblica". Insomma per Monti questa formula "rispunta spesso, ma è molto raro che venga attuata". Solitamente, confessa, "all'abdicazione la politica arriva quando si accorge, tardivamente, che il Paese è arrivato alla canna del gas". È questo il caso? Viene spontaneo chiedersi. Evidentemente non per il senatore. Monti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021)allontana l'ipotesi di un governo di unità nazionale. In questa crisi aperta da Matteo Renzi sono due i nomi sulla bocca di tutti:Draghi e Marta Cartabia. Eppure - è il ragionamento che fa l'exal Corriere - di un governo guidato da un presidente del Consiglio che non appartenga a nessuno schieramento politico e con vocazione a essere sostenuto da tutte le forze parlamentari, se non sbaglio c'è un solo precedente nei 75 anni della Repubblica". Insomma perquesta formula "rispunta spesso, ma è molto raro che venga attuata". Solitamente, confessa, "all'abdicazione la politica arriva quando si accorge, tardivamente, che il Paese è arrivato alla canna del gas". È questo il caso? Viene spontaneo chiedersi. Evidentemente non per il senatore....

