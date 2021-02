Netflix farà una serie animata tratta da Sonic

Leggi su wired

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il riccio blu che si muove a velocità supera sta vivendo in questi ultimi anni una grande rinascita. Ovviamente stiamo parlando di, il personaggio nato dai videogiochi della Sega nel 1991 e da allora protagonista di numerosi titoli, fumetti eanimate compresi. Nel 2020, dopo un processo produttivo travagliato e molto criticato, è uscito al cinemaIl Film, che si guadagnato il favore del pubblico, 320 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo e la messa in produzione del sequel entro il 2022. Ma non è tutto: nelle ultime ore, infatti,ha confermato l’intenzione di trarne una nuova. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato la messa in lavorazione diPrime, basata sul videogame ...